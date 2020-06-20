القيادة تعزي أسرة الحيدر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة إلى الزميل محمد الحيدر وإخوانه وذلك في وفاة والدهم ابراهيم بن احمد الحيدر – رحمه الله – سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. كما تلقى “أبناء الفقيد” برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة. وعبر الزميل محمد الحيدر ، باسمه ونيابة عن أسرة الحيدر كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهم الله- على مواساتهم لهم في عميد الأسرة – رحمه الله- مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وتعبر على أن القيادة الحكيمة قريبة من قلوب مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وأن الجميع في المملكة أسرة واحدة.