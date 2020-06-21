«خذوا حذركم» حملة توعوية لهيئة مكة

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة حملة خذوا خذركم الوقائية التوعوية والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مزامنة مع رفع الحظر.

وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي (السوشل ميديا) وسنابات المناطق وحسابات تويتر الرسمية والانستقرام، وكذلك في الوسائل الإعلانية و اللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وتهدف الحملة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية و الاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.

وانطلقت الحملة في مدن ومحافظات المنطقة وشملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.

ومن جهته أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والاجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها.