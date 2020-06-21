“السوق المالية”: ارتفاع طلبات الطرح 25%.. وملكيات الأجانب 130 مليار ريال

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، عن ارتفاع طلبات الطرح للسوق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 بنسبة 25%، مقارنةً بنفس الفترة في عام 2019، وزيادة في طلبات الطرح لسوق نمو 50% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد القويز أن طلبات زيادة رأس المال الشركات المدرجة ارتفعت بنسبة 200%، مقارنةً بالنصف الأول من 2019.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي “عن بعد” للتعريف بدور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي، والتي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، بمشاركة القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية “تداول” خالد الحصان، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض حمد الشويعر، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض محمد الساير، حيث أدار اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية مطلق البقمي.

وأكد الشويعر أن القطاع الخاص سيتجاوز أزمة جائحة كورونا، خصوصاً بعد الدعم والاهتمام الذي حظى به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، للتخفيف من تأثير تداعيات الجائحة على القطاع الخاص.

وبين المهندس خالد الحصان، أن عدد المستثمرين الأجانب في السوق المالية تخطى 2100 مستثمر بقيمة ملكية أسهم تتجاوز 130 مليار، وأن ملكيتهم في الاسهم تتخطى 11% من اجمالي عدد الأسهم الحرة، ولم تخرج تلك الأموال وقت الازمة نظراً لاستقرار السوق، مبيناً أن حجم السيولة لم يتأثر بل كان في ازدياد، وأن السوق اثبتت قوتها ومتانتها من الناحية التشغيلية والتشريعية، وايضاً من ناحية ثقة المستثمرين.