تعليم المدينة:تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي غرة ذي القعدة المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بدء تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442هـ, وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يُجرى بها مفاضلة، وذلك ابتداءً من الأول من شهر ذي القعدة المقبل ويستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في الثاني من شهر صفر 1442هـ.

وأشارت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة إلى استمرار تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية التي بدأ بها القبول بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441هـ.

فيما يبدأ تسجيل خريجي وخريجات الروضات الحكومية والأهلية المرخّصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من 20 ذي الحجة القادم، على أن يبدأ تسجيل خريجي وخريجات روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من الـ 27 من شهر ذي الحجة المقبل.