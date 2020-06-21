وزير الصحة الإيراني: #كورونا باق معنا لعامين على الأقل

توقع وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن تستمر معاناة بلاده مع فيروس كورونا المستجد لمدة عامين على الأقل، وقال إن البلاد تواجه حاليا الموجة الأولى من تفشي الفيروس.

وأضاف الوزير في بيان له، صباح اليوم الأحد: “لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس”.

وتابع: “أكثر من 87% من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة”.

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في إيران 202 584 حالة مؤكدة، توفي من بينهم 9507 شخصا، وتعافى 161384.