مصاب بفايروس كورونا ينقل العدوى لـ 21 شخصًا من 4 عائلات

أعلنت وزارة الصحة، إصابة 21 شخصًا من 4 عائلات بفايروس كورونا بسبب مخالطتهم مصابًا بالفيروس لم يتخذ الإجراءات الاحترازية.

وذكرت وزارة الصحة، أن العائلات الأربع كانوا يجتمعون في زيارة عائلية وكان من بينهم شخص مصاب لم يلتزم بالإحراءات الاحترازية وخالط أفراد هذه العائلات وتسبب ذلك في إصابة 21 فردًا منهم.

وأشارت خلال التقرير اليومي لرصد مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إلى أنه من بين المصابين أطفال وكبار سن، لافتة إلى أن هناك مصابين حالتهما حرجة ويخضعان للرعاية الصحية.

وأكدت الوزارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خاصةً لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وتجنت التجمعات بكافة أشكالها وأماكن حدوثها.