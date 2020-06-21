حريق في مستشفى المخواة الجديد.. و”صحة الباحة” توضح تفاصيل الحادث

باشرت فرق الدفاع المدني، بعد ظهر اليوم الأحد، حريقًا شب في فناء المستشفى الجديد بمحافظة المخواة، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وصرح الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة جمعان الشطي، بقوله: “تعرضت بعد ظهر اليوم الأحد وحدة سكنية متنقلة (بركس) تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد لحريق محدود أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفائه والسيطرة عليه”.

وأضاف أن الوحدة السكنية تقع خارج مباني المستشفى ولم يتضرر منها المستشفى، علمًا أنه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.