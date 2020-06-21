“مسام” ينتزع 1112 لغمًا من اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1112 لغمًا منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 321 لغمًا مضادة للدبابات و 772 ذخيرة غير متفجرة، و14 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 170,546 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.