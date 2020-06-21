بينها تطبيقات الصحة والأسئلة الشائعة.. كل ما تريد معرفته عن منصة الوقاية من كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي عن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، إن هناك أكثر من 400 منتج توعوي بـ 8 لغات عبر موقع الوقاية من كورونا.

وتشمل المنصة التوعية كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، التي تشمل الأعراض ومنها الحرارة والكحة وضيق التنفس، وكيفية الوقاية ومنع انتشار المرض المتمثلة في طريقة غسل اليدين ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتغطية الفم والأنف.

وتضم المنصة أيضًا تطبيقات الصحة التي تشمل “صحتي، موعد، صحة، تطمن”، فضلًا عن إجابات على الأسئلة الشائعة التي تتعلق بفيروس كورونا.

ولمعرفة التفاصيل بكل ما يتعلق بفيروس كورونا يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

covid19awareness.sa