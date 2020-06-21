“التدريب التقني والمهني” تنفي اعتماد المدرب المصري إبراهيم الصمادي من المؤسسة

نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، اعتماد المدرب المصري إبراهيم الصمادي من المؤسسة.

جاء ذلك ردًا على الإعلان المنشور الخاص بأحد المعاهد بشأن اعتماد المدرب المصري إبراهيم الصمادي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تمهيدًا لإعطاء دورات في الرياض خلال شهر ذو القعدة.

وقال “العتيبي” عبر حسابه على “تويتر”: “إشارة إلى الإعلان المنشور نود التوضيح أن المدرب غير معتمد لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتم اتخاذ الإجراء النظامي بحق المعهد المعلن”.

يشار إلى أن هناك عدة تغريدات على حساب منسوب للمدرب إبراهيم الصمادي يهاجم فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.