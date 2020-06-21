التعليم: مكافآت مالية للمدربين في تطوير المعلمين واحتساب الساعة التدريبية للمتدربين في الترقية

خصصت وزارة التعليم منظومة حوافز للمدرب وللمتدرب في مشروع التطوير المهني للمعلمين الصيفي (المرحلة الثالثة)، وكان أبرزها منح مبلغ قدره 150 ريالا عن كل ساعة تدريبية.

جاء ذلك في تعميم وزير التعليم والذي حدد منظومة الحوافز للمدرب والمتدرب وتضمن التعميم احتساب الساعات التدريبية التي يقدمها المدرب ضمن نقاط التطوير المهني في الترقية، وحصول المدرب على شهادة تنفيذ برنامج تدريبي، معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، فضلا عن اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة للترشح.

وللمتدرب خصصت الوزارة حوافز أخرى منها منظومة حوافز المتدرب وهي طباعة شهادة حضور البرنامج أثناء فترة عمل التدريب الصيفي شرط أساسي للحصول على الحوافز على الا يقل نسبة الحضور عن 80%، واحتساب الساعات التدريبية التي يحصل عليها المتدرب ضمن نقاط التطويرالمهني في الترقية، وحصول المتدرب على شهادة حضور برنامج تدريبي، معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وأيضا اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة للترشح وتتضمن (الأعمال الإشرافية أو القيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة، البرامج التطويرية الخارجية، التفرغ للدراسة للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، (الإيفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي)، الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج لقطاع البنين.

وكذلك لا يترتب على حضور المتدربين للبرامج التدريبية المنفذة أي التزامات مالية على وزارة التعليم.