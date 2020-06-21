بالأسماء.. قرار بترقية عدد من منسوبي “شؤون الحرمين” عن طريق المفاضلة

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بترقية عدد (١٩٤) من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك عن طريق المفاضلة.

وتعتمد المفاضلة التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدة معايير وهي: تقييم الأداء الوظيفي، والمبادرات والإنجازات التي حققها الموظف، وبرامج التطوير والتدريب التي حصل عليها، ونتائج المقابلة الشخصية لتقييم الموظف، ونتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين على الوظيفة.

ويأتي هذا القرار سعياً من معاليه لتمكين الموارد البشرية المميزة بالرئاسة لأداء مهامهم والاستفادة من معايير المفاضلة، ومن خبراتهم العلمية والعملية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما قدم معالي الرئيس العام الشكر والثناء لولاة الأمر – حفظهم الله – على كل مايتم تقديمه في سبيل تطوير الأعمال والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين للزوار والعمار؛ سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم.

وجاء قرار الترقيات كما يلي:

المرتبة العاشرة :

عبدالرحمن بن مطلق حسن الخطابي

فارس بن مفوز فوزان الصاعدي

سلطان بن سعد محمد البقمي

المرتبة التاسعة :

فارس بن محمد جزاء المطرفي

حسين بن علي مبارك مبارك

سعيد بن جابر علي الطيب

صالح بن غازي فاتن الوذيناني

عبدالعزيز بن شائع علي العواد

فارس بن فايز عبدالملك ملا

محمد بن غالب محمد البقمي

وجدي بن عامر عجلان الكبكبي

المرتبة الثامنة :

محمد بن علي يحيى عياش

أيمن بن هلال حامد الشريف

سامي بن حسن إبراهيم الزهراني

أسامة بن محمد حامد السالمي

حامد بن أحمد محمد الزهراني

حصه بنت مبروك مبارك الغازي

حماد بن أحمد عبدالله المالكي

ريان بن يوسف راشد الراشد

عاصم بن سيف عبده العاصمي

عبدالعزيز بن سعد أحمد الزهراني

عبدالله بن حسن علي محمد

عزيز بن محمد عروج السعيدي

عمر بن عمير عويمر المعبدي

فاطمة بنت أحمد نافع الحجاجي

مازن بن عبدالله حمدان القرشي

محمد بن عبدالمجيد حمد الصاعدي

محمد بن عبدربه سليمان الرحيلي

محمد بن مشهور محسن المنعمي

نبيل بن عبده علي شريفي

المرتبة السابعة :

أحمد بن صالح دبلان الوذيناني

أحمد بن حسن غالب يحيى

أحمد بن صالح زوير العتيبي

أحمد بن محمد عبدالله الحارثي

أسامة بن محمد علي إبراهيم

اسرار بنت محمد علي الهندي

اسماء بنت زيد مبارك الرشود

الحسين بن عرار أحمد عسيري

امجاد بنت عبدالعزيز عبدالله الهزاني

بدرية بنت محسن أحمد المنعمي

حسين بن ترسن حسن تركستاني

حماده بن سراج عبدالوهاب نوح

حياه بنت محمد ماضي الحسيني

رضا بن دخيل الله حمود السويهري

زهير بن حسن فرج دبلول

ساعد بن مرزوق سعد الحرجلي

سامي بن سعد مساعد السويهري

سراج بن سعد عايد العصيمي

سعود بن عالي جبير الهذلي

سلامه بن سليمان سليم اللهيبي

شاكر بن عبدالله محمد برناوي

صالح بن سالم احمد باضريس

عباد بن احمد عباد القرني

عبدالرحمن بن حامد مطلق المنعمى

عبدالرحيم بن سمران اسيمر الحربى

عبدالعزيز بن غازى اسعد غلمان

عبدالعزيز بن محمد صالح العمرو

عبدالكريم بن مساعد سليم اللهيبى

عبدالله بن سعد سعيد الخزاعى

عبدالله بن عائض معيوض النفيعى

عبدالله بن محمد على الحذيفى

على بن محمد عبدالله المسعرى

فارس بن عنايه الله عبدالرحمن الصاعدى

فريد بن عبدالله فاتن القرشى

فهد بن عبدالعزيز فهد الخطاف

فواز بن محمد عوض العتيبي

لافى بن بخيت مساعد الحربى

ماطر بن سهل هليل السعيدى

محسن بن عبدالله حسن معافا

محمد بن ابراهيم سعيد الغامدى

محمد بن احمد محسن الامير

محمد بن حامد شليه الرحيلى

محمد بن حميد حمدان الحربى

محمد بن عاطى عيضه القرشى

محمد بن على احمد البارقى

محمد بن ناصر عبدالله الخليفى

محمود بن عبدالمجيد ازيم الدين دالى

مساعد بن عقاب مفرح الزهرانى

معاذ بن تركى رزيق الخالدى

معوض بن طالع حامد السويهرى

ملفى بن لافى وافى المالكى

موسى بن محمد وصل اللحيانى

نجلاء بنت محمد عبدالكريم الزهرانى

نوف بنت محمد على قحل

يحى بن عايض غلاب الجعيد

يوسف بن خالد حسن الدين منديلى

المرتبة السادسة :

ايمن بن محمد على العمري الزهرانى

ايمن بن محمد على حسن بخارى

بندر بن صالح مبخوت المطرفى

بندر بن ضاوي محمد العصيمى

بندر بن مبشر نامى البناتي السلمى

تركى بن حمد يوسف الهاشم

تركى بن زبن عبدالمحسن السلمى

تركى بن محمد مريزيق الخضيرى

خالد احمد عبدالله بصنوى

خالد بن حمزه عبيدالله العميرى

خالد بن سند عبدالله اللحيانى

خالد بن محمد احمد الامير

خلف بن مزيد رده العبيدى

ريان بن صلاح منير المحمادى

زين العابدين بن احمد بكر فلاته

سامر بن اسامه عبدالكريم بريسالى

سعيد بن مساعد عيد الحتيرشى

سلمان بن نصيب نصيب القارحى

سمير بن احمد حميد الزلفى

صالح بن محمد فهد الخطاف

صالح بن معوض صبيان المطرفى

طلال بن محمد يحى الامير

عاصم بن عبدالكريم عوض السلمى

عبدالرحمن بن خلف مسعف المقاطى

عبدالرحمن بن سفر سفر المقاطى

عبدالرزاق بن حسن سعيد الغامدى

عبدالعزيز بن فواد عبدالعزيز ابورزيزه

عبدالله بن ناصر محمد العريفى

على بن ابراهيم يحى عسيرى

على بن احمد مجدوع السهيمى

على بن احمد محسن الامير

عماد بن سعود صقر السويهرى

عماد بن شفيق فضل الرحمن حميد على

عماد بن عبيدالله معلى الصبحى

عمار بن ادم على هوساوى

عمار بن على عبدالله الفريح

عويض بن عايض عويمر المعبدى

فهد بن عيد عبدالله المسعودى

فهد بن محمد دخيل العبدلى

فهد بن محمد على الشيخى

فواز بن معدى على الانصارى

قاسم بن ادريس اسماعيل عسيرى

ماجد بن عبدالله عمر منديلى

ماجد بن موسى يعقوب هوساوى

محسن بن وشيح عباد الجحدلى

محمد بن صالح فالح الجابرى

محمد بن صالح محمد المطرفى

محمد بن على احمد محنشي اليمانى

محمد بن على امعسر دارسى

محمد بن على زين الجوفى

محمد بن فرج شليه المحمادى

محمد بن منصور محمد السعيدى

مشهور بن مسعود تركى الشريف

ناصر بن اسماعيل على البر

نايف بن سعيد هياس الزهرانى

نايف بن محمد مفرج الحربى

نواف بن محمد احمد الزهرانى

هاشم بن حسين هاشم العبدلى

وليد بن تركى فيصل القرشى

وليد بن يحى محمد الصامطى

ياسر بن امبارك محمد العمرى

يحى بن على احمد الزهرانى

يزيد بن سليمان سليم الصاعدى

المرتبة الخامسة :

احمد بن حاسن محمد الحسنى

احمد بن رمضان غرسان الزهرانى

احمد بن عبدالله عامر الفضلى

احمد بن هادى حسن العسيرى

اشرف بن حميدان سليم اللهيبى

ايمن بن علي جمال الدين هيجان

جميل بن عبدالعزيز تمام الريشى

رابح بن رده نوار المقاطى

ربيع بن حسن بن جعفر كمفر

زياد بن سالم سبيع المسعودى

ساره بنت سعد سعيد العاصمى المالكى

سامى بن سعد ثلاب الاحمدى

سعد بن مطلق سعد المالكى

سلطان بن عابد عبيد الله الدعدى

سلطان بن عبدالله بخيت السلمى

سلطان بن محمود محمد عسيري

عادل بن عواض مصلح السعيدى

عايش بن سليمان محمد القرشى

عايض بن يحى عايض الجعيد

عبدالله بن جعفر محمد الجفرى

عبدالله بن شيران جريبيع العلونى

عبدالمحسن بن حاسن احمد المالكى

عبدالمحسن بن سعدالله سعيد الغامدى

على بن عالى ثابت المالكى

على بن عبدالله ابراهيم طاهرى

عماد بن محمد سرور القثامى

فادى بن مبيريك مبارك السلمى

فارس بن خلف عوض الله السلمى

ماجد بن راشد منيع الله العتيبى

محمد بن جمعان شاكر العبدلى

محمد بن عبده جابر عسيرى

محمد بن قانص قناص المالكى

مشارى بن شاكر حمود الشريف

مصطفى بن غميص خضر اليزيدى

مؤيد بن على محمد هوارى

نايف بن حمود لافى القارحى الهذلي

نايف بن محمد سعيد صالح العمارى

المرتبة الرابعة :

بدر بن عائش محسن الندوى

خالد بن سعود تراحيب الوذينانى

عبدالعزيز بن عابد عبدالله الثبيتى

فايز بن سالم سليم السويهري

متعب بن محمد محمد جابرى

هلال بن حامد هلال السلمى

هناء بنت عطيه على الراجحى الشريف

من جهتهم رفع الموظفون المشمولون بالترقية شكرهم وعرفانهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على رعايتهم الكريمة للكوادر الوطنية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لخدمة الدين والوطن والحرمين الشريفين وقاصديهما.