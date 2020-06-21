“الصادرات السعودية” تتيح فرص وصول المنتجات الغذائية إلى السوق السنغافوري

قامت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل مع نظيرتها السنغافورية (Enterprise Singapore) على زيادة صادرات المنتجات الغذائية السعودية للسوق السنغافوري, وذلك حرصاً من الهيئة على زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وإيجاد فرص تصديرية تعزز وجود المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

ونظمت “الصادرات السعودية” لقاءات ثنائية بين نظيرتها السنغافورية و24 شركة سعودية متخصصة بصناعة المنتجات الغذائية، بهدف ربطهم بمستوردين من سنغافورة، ومواءمة متطلبات السوق السنغافوري وكيف يمكن للشركات السعودية تلبية هذه الطلبات، وزيادة وجود المنتج السعودي في السوق السنغافوري.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركات المنتجات الغذائية السعودية في الأسواق الدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله “الصادرات السعودية” إلى تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، الأمر الذي يسهم بزيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.

تجدر الإشارة إلى وجود اتفاقية تجارة حرة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة لزيادة التجارة البينية شملت الجوانب التجارية كافة مثل التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية. حيث أسهمت الاتفاقية والجهود بين الجهات ذات العلاقة في البلدين، في تطوير ودعم العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسنغافورة، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الخمس السنوات الماضية(2015 – 2019م) قرابة 76 مليار ريال سعودي.

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة إلى دولة سنغافورة لذات الفترة قرابة 58 مليار ريال سعودي، فيما بلغت واردات المملكة من سنغافورة لذات الفترة ما قيمته 18 مليار ريال سعودي, فيما بلغت صادرات المملكة من قطاع المنتجات الغذائية إلى سنغافورة للخمس سنوات الماضية ما قيمته 85 مليون ريال سعودي.