غريفيثس يدعو الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتطبيق اتفاق الرياض

أعلن مارتن غريفثس المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، الأحد، استنكاره بشدة التصعيد العسكري الحوثي المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة مؤخراً في محافظتي مأرب والجوف.

وقال مكتبه في بيان على تويتر، إن التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها بهدف إلى التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار.

كما أضاف “أحث الأطراف من جديد على خفض جدي للتصعيد وإعطاء فرصة للسلام، ولا مبرر للتصعيد العسكري وهو يتعارض مع آمال الرجال والنساء اليمنيين في السلام ويجعل النضال اليومي من أجل البقاء في اليمن أكثر صعوبة.

وأكد أن التصعيد يعوق كل جهود الاستجابة لتفشي جائحة كوفيد-19 التي تجتاح البلاد.