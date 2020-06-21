مصرع شخص سقط من منحدر جبلي وإنقاذ اثنين في الباحة

لقي شخص مصرعه نتيجة سقوطه من منحدر جبلي بشفاء بني حدة بالباحة، وإنقاذ اثنين آخرين تم إسعافهما بالموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية للهلال الأحمر تواجدت بعد بلاغ وردها عند الساعة 15:39 مساء اليوم الأحد يفيد بوجود ثلاث حالات لمحتجزين في شفاء بني حده ببني ظبيان بموقع يصعب الوصول إلى الحالات نظرا لوعورته.

وأضاف الزهراني: “تم توجيه فرق إسعافية وتمركزها بالحدث من ساعة تلقي البلاغ حتى قرابة منتصف الليل”.

واردف الزهراني تم الكشف على الحالات والتدخل الإسعافي ووجد حالة متوفاة وحالتين بإصابات بسيطة تم إسعافهما ونقلهم لمركز صحي الظفير؟