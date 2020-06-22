أفضل مدن العالم تعزل سكانها بعد عودة #كورونا إليها

بدأت أستراليا في عزل 6 ضواحي كاملة بمدينة ملبورن، بعد تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

وحذرت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية وحكومة ولاية فيكتوريا السكان في المناطق المتضررة من مغادرة ضواحيهم، وحثت الغرباء على تجنب تلك المناطق بداية من اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك بعد أسبوع سجلت فيه 160 حالة جديدة في ملبورن بعد أسابيع من تدني عدد الإصابات الجديدة فيها.

وأجلت الحكومة في فيكتوريا تخفيف القيود الذي كان مقرراً أن يبدأ اليوم الإثنين، لمدة 4 أسابيع أخرى، ما يعني أن خمسة أشخاص فقط يمكنهم الاجتماع في منزل وعشرة في الهواء الطلق.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأسترالية أن البروفيسور بريندان ميرفي، كبير الأطباء في أستراليا، قال اليوم إن “معظم الحالات الجديدة كانت بين عائلات ملبورن، التي عادت للتجمعات بعد رفع الحظر عنها”.

وحث ميرفي، الذي يرأس لجنة الحماية الصحية، على الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة 1.5 متراً وتجنب المعانقة والتقبيل.

وسجلت أستراليا، البالغ عدد سكانها 25.5 مليون نسمة، 7461 إصابة، و102 وفاة بسبب الفيروس.