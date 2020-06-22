أوكرانيا تتوعد #إيران: بيننا وبينكم المحاكم الدولية

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أن بلاده ستلجأ إلى المحاكم الدولية في حال عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بقضية الطائرة التي أسقطت في طهران أوائل العام الجاري.

وكشف زيلينسكي في تصريح لصحيفة كندية، أن قرارا اتخذ عقب محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قضى بتوحيد الجهود للضغط على إيران كي تعيد صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

كما أشار زيلينسكي إلى أنه كان يعول على سياسة الحكومة الإيرانية المتجهة إلى النتائج، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالصناديق السوداء، بل بوعود أخرى أيضا.

وقال الرئيس الأوكراني في هذا الشأن: يجب أن يعتذروا رسميا، ويجب أن يدفعوا تعويضات كافية … يجب أن يفعلوا ما وعدوا به، وإلا فلن يكون أمامنا خيار آخر، وهم يعرفون موقفنا، باستثناء اللجوء إلى المحاكم الدولية.

وكانت إيران وافقت في مارس الماضي على تسليم كييف التسجيلات الذاتية للطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران، ونقلها لاحقا إلى فرنسا، إلا أنها حتى الآن لم تفعل.

وتحطمت طائرة البوينغ الأوكرانية 737 في رحلة متجهة من طهران إلى كييف يوم 8 يناير، بعد دقيقتين من إقلاعها، ما تسبب في مقتل 167 راكبا وطاقمها المكون من 9 أفراد.

ونفت إيران في البداية تورطها في الكارثة، إلى أنها اعترفت في 11 يناير بالذنب، وأعلنت سلطاتها أن الطائرة أصيبت عن غير قصد بصاروخ بسبب خطأ بشري، وذلك حين رصد نظام الدفاع الجوي الطائرة على أنها صاروخ مجنح، وكان أمام صاحب القرار عدة ثوان لاتخاذ إجراء، واتخذ الخيار الخطأ.