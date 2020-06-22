شاهد بالفيديو… ثمانيني يغادر “سعود الطبية” بعد تعافيه من #كورونا المستجد

أنتجت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بوحدة المواد الرقمية بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي فيلماً قصيراً أستعرض من خلاله وداع الطواقم الطبية والتمريضية لثمانيني متعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد، والتي تلقى الرعاية الصحية اللازمة بالمدينة.

وعنونت المدينة الفيديو بـ”قناديل بيوتنا أنتم أملنا.. وعافيتكم بفضل الله غيمة ماطرة أبهجت فخرنا أبطال الصحة”.

وأظهر الفيديو ممرًا شرفيًا وتصفيقًا حارًا للمتعافي لحظة خروجه، معبرين عن سعادتهم البالغة بتعافيه، حيث بعث في نفوس الكوادر العاملة الأمل، واعدين الجميع بأن لا تقف خطاهم عن إنقاذ الأرواح.

ولقي الفيديو فور بثه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انتشارًا واسعًا، وإشادة كبيرة بجهود أبطال الصحة .

وأوضح رئيس الوحدة أ.عبدالإله آل سعد أن الفيلم يأتي ضمن إطار حرص مدينة الملك سعود الطبية على إبراز جهود الطواقم الطبية والتمريضية، مشيرًا إلى أن الوحدة مقبلة على إنتاج العديد من الأفلام والتصاميم التوعوية.

لمشاهدة الفيديو: