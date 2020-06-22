لتطهير الأيدي والأسطح.. فريق سعودي يستخلص مادة نباتية تقتل #كورونا في 30 ثانية

نجح فريق بحثي في كلية الطب والصيدلة بجامعة أم القرى، في استخلاص مادة نباتية تقضي على فيروسات كورونا ومنها كوفيد-١٩، وتطهير الأسطح والأجسام الصلبة والأرضيات من الفيروسات والميكروبات، خلال 30 ثانية.

وأظهرت الدراسة التي أجريت بمعامل ومختبرات قسم الكائنات الدقيقة الطبية بكلية الطب بالجامعة واستغرقت 6 سنوات وأقرها أحد أبرز المختبرات الأمريكية BIOSCIENCE LABORATORIES, INC المعني بفيروسات كورونا المختلفة، والمعترف به من هيئة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأمريكية، قدرة فعالية المادة النباتية المستخلصة في القضاء على فيروس كورونا والفيروسات المشابهة بمعدل سُميِّة يبلغ الصفر.

وأثبت المشروع البحثي بأن المادة آمنة، ولا تؤثر على على الخلايا الحية.

وأفاد رئيس الفريق البحثي د. سامي أشقر، بأنه تم إيداع طلب براءة اختراع بتسجيل المادة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المادة النباتية المستخلصة أثبتت قدرتها في الحد من انتشار الفيروسات، والبكتيريا المستعصية أو ما يعرف بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي هي المسبب الأول لعدوى المستشفيات القاتلة.

وأضاف أن النتائج أكدت قدرة المادة على تطهير الأرضيات والأسطح الصلبة كالطاولات والأبواب والنوافذ وغيرها، وتقليل العدوى أثناء ملامسة الإنسان لها.