غرفة الرياض: دورة لتأهيل 3000 شاب وفتاة بمجال التقييم العقاري

تنظم غرفة الرياض دورة تدريبية مجانية عن بعد لتأهيل ثلاثة آلاف شاب وفتاة في مجال القطاع العقاري بعنوان مقدمة في التقييم العقاري، بدءا من الاثنين 29 يونيو الجاري، من الساعة 5 الى 6:30 مساءً.

وأوضح عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع العقاري من الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن الدورة تستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيها لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال التقييم العقاري واكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من ممارسة هذه المهنة، موضحا أن محاور الدورة تتضمن عدد من الموضوعات تشمل التعريف بمهنة التقييم واغراضه، هذا بالإضافة الى أساليب التقييم الأساسية، والتزامات المقيم المعتمد وتحديد عناصر تقرير التقييم المتوافق مع معايير التقييم الدولية، يذكر أنه سيتم منح المشاركين شهادات حضور الدورة.