تعيين 3 قيادات نسائية في التدريب التقني

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد حزمة من قرارات التكليف بالمؤسسة، شملت تعيين عناصر نسائية لقيادة عدد من إدارات العموم بالمؤسسة، لرفع مستوى الأداء والتطوير المستمر بقطاع التدريب التقني والمهني.

وتضمنت القرارات التي أصدرها الدكتور الفهيد تكليف الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالله المرواني نائباً مساعداً لسياسات التدريب والجودة، وتكليف الأستاذ أحمد بن عبدالوهاب جلالة مشرفاً عاماً على برنامج التحول المؤسسي.

وتكليف الأستاذ أسامة بن هشام الأزهري مديراً عاماً للإدارة العامة لجودة التدريب، و الأستاذ مبارك بن محمد الطامي مستشاراً بمكتب معالي المحافظ، والأستاذ فهد بن محمد المحيذيف مستشاراً بمكتب معالي المحافظ.

كما تضمنت القرارات أيضاً تكليف الأستاذة ريم بنت ناصر الدوسري مديراً عاماً للإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال، وتكليف الأستاذة نورة بنت زايد آل مترك مديراً عاماً لمكتب الإدارة الاستراتيجية، والأستاذة الجوهرة بنت إبراهيم الجطيلي مديراً لإدارة الميزانية.

وجاءت هذه القرارات قبل بدء العام التدريبي الجديد والذي تسعى من خلاله المؤسسة للتوسع بمنشآتها وبرامجها التدريبية مع الحفاظ على جودتها وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأعلنت المؤسسة مؤخراً عزمها على بدء تقديم خدمة التدريب في أول كلية تقنية رقمية متخصصة للبنات بالرياض وكلية تقنية رقمية أخرى للبنات بجدة، وتحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات مستقلة بمختلف مناطق المملكة .