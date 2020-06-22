“تقنية نجران” بدء التقدم لبرنامج الدبلوم الخميس

تبدأ الكلية التقنية بنجران الخميس المقبل، في استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442 هـ، عبر موقع الكلية http://nct.tvtc.gov.sa/ – بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التسجيل سكون متاحاً حتى الـ17 من شهر ذو القعدة الجاري، لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة للبرنامج بالكلية في أقسام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات “تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات”، و التقنية الإدارية “تخصص المحاسبة وتخصص الإدارة المكتبية وتخصص التسويق “، والتقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية”، والتقنية الميكانيكية “تخصص الإنتاج”، و تقنية المحركات والمركبات “تخصص ميكانيكا السيارات”.

ودعا آل عتيق المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبيناً أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.