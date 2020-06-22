أمانة المدينة لصالونات التجميل: عيوننا عليكم.. ولا تهاون مع المخالفين

أعلنت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، الاستمرار في تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة، وتفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية تُكثفت جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل، بهدف التأكد من التزامها بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، والتي من شأنها حماية العملاء والعاملين.

وأوضحت الأمانة أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظا على صحة الجميع، وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها. وأكدت الأمانة بأنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح وسيتم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا على المنشآت المخالفة.

وطالبت أمانة منطقة المدينة المنورة من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.