وثائق ليبية: 169 مليون يورو من حكومة “الوفاق” لصهر إردوغان

نشر موقع “ليبيا ريفيو” وثائق مسربة تكشف عن تحويل البنك المركزي الليبي ملايين اليورو، إلى شركة “تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK”، التركية، والتي يملكها بيرات ألبيراق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وأظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.

وخاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد. وبدلاً من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، وفق التقرير.

وخاطب رئيس الإدارة المالية بوزارة داخلية الوفاق رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.

وخاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي باشاغا، مؤكداً أنه نظراً لحالة الطوارئ في البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.