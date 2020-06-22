أمريكا: قتيلان و7 جرحى في إطلاق نار ودهس بنورث كارولاينا

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية نورث كارولاينا الشمالية وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين، بعد إطلاق نار أعقبه دهس بسيارة.

وصرح نائب رئيس شرطة مدينة شارلوت ميكلينبيرغ، جوني جينينغز، فى وقت مبكر اليوم الاثنين بأن 5 أشخاص أصيبوا في الدهس بعد إطلاق النار، وفق موقع “الحرة”.

وقال جينينغز، إن “هناك أدلة على وجود عدة أشخاص أطلقوا النار، على طريق بيتس فورد في شمال شارلوت”.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة مدينة سياتل بواشنطن أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب في ثاني إطلاق نار في منطقة الاحتجاج في سياتل خلال أقل من 48 ساعة.

وقالت سوزان غريغ المتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي إن “المصاب وصل في سيارة خاصة وكان في حالة خطيرة”.