فتح باب التقدم لمعهد الحرم المكي إلكترونيا.. و5 شروط للقبول

أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اليوم، عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بأقسامه الثلاثة: القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي.

وبين مدير معهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل ربه السلمي، بأن التسجيل سيكون متاحاً إلكترونيًا، حتى الاثنين الخامس عشر من الشهر المقبل.

وأوضح بأن إدارة المعهد حددت شروطًا للقبول في المعهد وهي أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري، والذي سيُحدَّد لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً.