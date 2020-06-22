أمانة عسير تضبط 675 بسطة عشوائية لباعة مخالفين بأبها خلال شهر

كثّفت أمانة منطقة عسير، حملاتها الرقابية الميدانية الشاملة على البسطات العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في مدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة الميدانية التي استهدفت الباعة الجائلين المخالفين، نتج عنها مصادرة 3455 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعسير، إلى جانب ضبط 675 بائعًا مخالف من العمالة الأجنبية خلال شهر، وتطبيق الإجراءات المعمول بها نظاماً بحقهم، لافتًا إلى أن الأمانة مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على المواقع كافة بأبها.