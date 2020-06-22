شاهد.. “مدني الباحة” يباشر 3 حرائق متفرقة بـ12 فرقة إطفاء

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، عددًا من الحرائق في ثلاث مواقع مختلفة نتيجة احتراق مساحات مختلفة من الأعشاب والحشائش.

وصرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي: “باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق حادث حريق في مجموعة من الأعشاب والأشجار في تمام الساعة 9.20 صباح اليوم الاثنين بقرية بالحكم وفي مساحة تقدر بحوالي 300×300 وقد شارك عدد من فرق الدفاع المدني من مركز النصباء ودوس والبلد وبني حسن والقرى وتم إخماده، كما تم تسليم الموقع للجهات ذات العلاقة.

وأضاف: كما تم مباشرة حادث حريق في مركز دوس (عمضان) في تمام الساعة العاشرة صباحا وفي مساحه تقدر بحوالي 90 في 80 وشارك في إخماد الحريق ثلاث فرق من مركز برحرح ومركز دوس.

وفِي سياق متصل تمت مباشرة حادث حريق بشرى التابع لمحافظة بلجرشي في تمام الساعة 11.38 من صباح هذا اليوم وفي مساحه تقدر بحوالي 500×200 تقريبًا وشارك في الحريق فرقه إطفاء من مركز بالشهم ومركز طيلان والمركز الثاني وتم دعم الموقف بعدد 4 وايتات مياه تابعة لفرع وزارة المياه وساعد في انتشار الحريق سرعة الرياح وكذلك الأعشاب اليابسة.

وأردف: الدفاع المدني يهيب بالجميع في حال رغبتهم في التخلص من الأعشاب والحشائش الغير مرغوب فيها التنسيق مع الدفاع المدني على الرقم 998 لتزويدهم بالإجراءات النضاميه حيال ذلك ويدعو الجميع إلى المحافظة على الغطاء النباتي، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.