ولادة ناجحة لسيدة مصابة بكورونا في الطائف.. والمولود خالٍ من الفيروس

نجح فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا بمحافظة الطائف، في التعامل مع حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفايروس (كورونا COVID – 19) وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وصرح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، بأن الأم قد تم التعامل مع حالتها من قبل فريق طبي ذو خبرة عالية وسط الاحترازات المشددة وهي بحالة صحية جيدة حيث تتم متابعتها من قبل الفريق المختص بالمستشفيات.

ومن جهة أخرى، تم تشكيل فريق طبي من أطباء النساء والولادة والأطفال والتخدير والتمريض برئاسة الدكتورة أشواق الحارثي رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى الهدا، تم إجراء الولادة بصورة طبيعية دون تدخل جراحي، وبعد ذلك تم أخذ مسحة من المولود للكشف عن حالتة إذا كان حامل للفايروس حيث اتضح خلوه من فايروس كورونا وهو بحالة ممتازة.