شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل

ألقت شرطة الرياض، اليوم، القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (12) حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا – السليمانية – المعذر – المنار) وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم جزء منها ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.