تنبيه مهم من “الصحة العالمية”: عقار ديكساميثازون لهذه الحالات فقط

أطلقت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تنبيها مهما بشأن عقار ديكساميثزون، بعدما علق كثيرون عليه الآمال لإنهاء كابوس كورونا الذي أصاب نحو 9 ملايين شخص حول العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن استخدام عقار ديكساميثازون يجب أن يقتصر على الحالات الحرجة.

وأعلن باحثون في إنجلترا أن لديهم أول دليل على أن دواء يمكنه أن يحسن النجاة من كورونا المستجد، وهو عبارة عن ستيرويد المركب العضوي الحلقي المعروف، والمسمى “ديكساميثازون”، فهو يقلل من الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث في المرضى الذين يعانون أمراضا شديدة.

وأكد الباحثون، الثلاثاء الماضي، أنهم سينشرون نتائج العقار قريبا، لافتين إلى أن الدراسة عبارة عن اختبار كبير وصارم جرى عشوائيا على 2104 مرضى للحصول على الدواء ومقارنتهم مع 4321 مريضا يتلقون الرعاية المعتادة فقط، فتم إعطاء الدواء إما عن طريق الفم، أو عن طريق الوريد، فخفّض المنتج الوفيات بنسبة 35% في المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي، وبنسبة 20% في أولئك الذين يحتاجون فقط إلى الأكسجين التكميلي، فيما لا يبدو أنه يساعد المرضى الأقل مرضا.