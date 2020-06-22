المملكة تشارك في إطلاق خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2020-2022

شراك سفير المملكة لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، في حفل إطلاق الحكومة الأردنية خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2020- 2022).

وقالت السفارة في بيان إن الحفل أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وبالتعاون مع الأمم المتحدة وبحضور عدد من السفراء المعتمدين والمسؤولين المعنيين.

أقرت الحكومة الأردنية ومنظمات المجتمع الدولي والدول المانحة اليوم، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020 -2022 ، بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليارات دولار أمريكي.

وسيكون اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام الثلاثة، كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة الأردنية للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم لخزينة الحكومة الأردنية.