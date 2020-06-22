رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق يترحم على قاسم سليماني

كثيرا ما تتشدق إيران بالممانعة و المقاومة للاحتلال الإسرائيلي و تزعم كره الإسرائيليين للجنرال الراحل قاسم سليماني،و الضلوع في التخطيط لاغتياله في غارة أمريكية بالعراق

ولكن الأمر على أرض الواقع لا يبدو كذلك،فقد فاجأ رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت الجميع بالترحم على قاسم سليماني نافيا تخطيط اسرائيل لاغتياله.

و نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت ان تكون إسرائيل قد حاولت استهداف قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.

وقال في مقابلة مع RT : “لقد سمعت هذه القصص وسمعتُ أيضا أن قاسم سليماني الراحل يرحمه الله كان قد قال إننا نحاول القضاء عليه. هذا ليس صحيحا. لكن استهدفنا آنذاك مقرّا لحزب الله لأن مقاتليه كانوا يحاربوننا وحاولنا إيقافهم. لكن ما كانت هناك شخصية خاصة نسعى إلى استهدافها”.