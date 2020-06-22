رابطة العالم الإسلامي: قرار #المملكة بشأن حج هذا العام ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية

صدر عن رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء بيان باسم علمائها المنضوين تحت مظلة “المجلس الأعلى للرابطة” و”المجمع الفقهي الإسلامي” و”المجلس الأعلى العالمي للمساجد” يؤيد ما اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات احترازية لحج هذا العام 1441هـ.

وأوضح البيان الصادر عن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسم مؤسسات الرابطة المنوه عنها و”باسم هيئة علماء المسلمين”، و”رابطة الجامعات الإسلامية”، أن الظرف الطارئ لجائحة كورونا المستجد يُمثل حالة استثنائية يتعين شرعاً أخذُها ببالغ الاهتمام والاعتبار، وذلك حفاظاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام في أبدانهم وأرواحهم.