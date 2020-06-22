أول تعليق من الجيش السوداني على الهجوم الإثيوبي

أعلن الجيش السوداني أنه تصدى، ظهر الأحد، لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة.
وقال الجيش السوداني، في بيان، مساء الاثنين: «كانت قواتنا كعهدها حين تصدت بقوة للاعتداء الذي كان داخل الأراضي السودانية وكبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم».
وتابع البيان: «تواصلت القيادات العسكرية في البلدين واتفقتا على ضرورة مواصلة الحوار وضبط النفس».
وأردف البيان: «القوات المسلحة تؤكد حقها في الدفاع عن أرضها بكل الوسائل المشروعة وستظل ساهرة ومتيقظة ومصممة على أداء واجبها في حماية أرض السودان وحدوده وعاجل الشفاء للجرحى».