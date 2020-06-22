مجلس علماء باكستان يؤيد قرار المملكة بشأن حج هذا العام

أعلن مجلس علماء باكستان،اليوم، عن تأييده لقرار المملكة بشأن الحج

و قال المجلس في بيان له: نؤيد ونشيد بقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة لمختلف الجنسيات داخل المملكة بسبب جائحة كورونا في معظم بلدان العالم

و أضاف البيان، إن هذا القرار يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بإقامة الركن الخامس للإسلام وسعيها الدؤوب لسلامة حجاج بيت الله الحرام وعدم تعرض بلاد المسلمين لانتشار الوباء , وجاء هذا القرار الحكيم لأجل حفظ النفس وهي من الضروريات الخمس التي أمرت الشريعة الإسلامية بحفظها.