«كيناز» تضيء منزل الإعلامي ناصر السلمي

رُزق الإعلامي الأستاذ ناصر بن غديف السلمي ، المحرر الصحفي بصحيفة الوئام الإلكترونية، بمولودة أنثى، اتفق هو وحرمه على تسميتها “كيناز”.

وتلقى “السلمي” من زملائه وأقاربه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة جعلها الله من مواليد السعادة.

أسرة “الوئام” تبارك لـ “السلمي” قدوم المولودة الجديدة جعلها الله قرة عينٍ لوالديها.

من جهته شكر الأستاذ ناصر السلمي كل محبيه وزملائه وأقاربه الذين قدموا له التهنئة بمناسبة قدوم “كيناز” سائلاً الله عز وجل أن يعمر منازلهم بالأفراح والسعادة كما شكرهم على هذه المشاعر الطيبة التي قدموها له.