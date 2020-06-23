كورونا حول العالم.. 9.1 ملايين إصابة و472 ألف وفاة

أشار إحصاء لرويترز إلى إصابة أكثر من 9.1 ملايين شخص بفيروس كورونا حول العالم، إلى جانب وفاة 472300.

وسُجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بداية ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بـ 120303 وفيات، و2.231.556 مليون إصابة، تليها البرازيل الثانية بـ 51271 وفاة، و1.106.470 مليون إصابة، ثم روسيا الثالثة بـ 592280، إصابة، و8206 وفيات.

واحتلت الهند المرتبة الرابعة بـ 425282 إصابة، و13699 وفاة.

وفي المركز الخامس جاءت بريطانيا بـ 305289 إصابة، و42647 وفاة.