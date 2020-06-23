الدوري_الانجليزي: ليفربول يترقب تحقيق الحلم وينتظر مساعدة تشيلسي

بعدما استأنف ليفربول مسيرته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتعادل السلبي مع إيفرتون أصبح الفريق حاليا بحاجة لمساعدة حقيقية من تشيلسي إذا أراد الفريق حسم لقب المسابقة قبل نهاية هذا الأسبوع.

ومنذ أن استأنف الدوري الإنجليزي نشاطه منتصف الأسبوع الماضي حقق مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني انتصارين كبيرين ليعطل تتويج ليفربول باللقب حتى إشعار آخر خاصة وأن ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي مع إيفرتون.

وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال 3 / صفر يوم الأربعاء الماضي ثم سحق بيرنلي بخماسية نظيفة مساء أمس ليقلص الفارق مع ليفربول إلى 20 نقطة بعد 30 مباراة لكل منهما.

والآن سيخوض الفريقان فعاليات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة في اليومين المقبلين حيث يستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس غدا الأربعاء ثم يحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلسي بعد غد الخميس.

وإذا أراد ليفربول حسم اللقب قبل نهاية الأسبوع الحالي وقبل المواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتي نفسه في الثاني من يوليو المقبل فإنه يحتاج للفوز في مباراة الغد وانتظار الهدية من تشيلسي بعد غد.

ويحتاج ليفربول إلى خمس نقاط فقط من المباريات الثمانية المتبقية له في الدوري ليحسم اللقب بغض النظر عن نتائج المنافس الوحيد له مانشستر سيتي.

وكان الفارق بين الفريقين اتسع إلى 25 نقطة قبل فترة التوقف الطويلة للموسم الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

ولكن الفارق تقلص إلى 20 نقطة خلال أسبوع واحد بعد استئناف فعاليات الموسم الحالي ليتأجل حلم ليفربول الذي يتطلع لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.

وقال ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول إن فترة التوقفف الطويلة للموسم الحالي كانت مزعجة لكنه لا يزال متفائلا بأن فريقه سيتوج بطلا للمسابقة قريبا.

وقال اللاعب: إذا كنت تستطيع أن تتخيل حلمك النهائي وأن تكون قريبا جدا منه ، وعلى بعد خطوتين منه حقا ، وكان هناك شخص يقول: عليك الانتظار أكثر من 100 يوم ثم يمكنك تحقيقه. كان الأمر محبطا للغاية.

وأضاف : ولكن وضع الدوري لم يتغير. عقليتنا لم تتغير ، حيث نسعى للفوز بكل مباراة وأن نحطم الأرقام القياسية وأن نفوز بلقب الدوري.