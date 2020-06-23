المكسيك: عصابة تداهم قرية وتعذب 13 رجلا وامرأتين وتحرقهم أحياء

سقط 15 قتيلا في إحدى قرى جنوب المكسيك، ليلة أمس، إثر هجوم وحشي قادته عصابة منظمة، في واحدة من أكثر الهجمات وحشية تهز الريف المكسيكي في السنوات القليلة الماضية.

وقالت سلطات الادعاء في ولاية واهاكا المكسيكية، إنها حددت جثث 13 رجلا وامرأتين كضحايا الهجمات على بلدية سان ماتيو ديل مار، قريبا من المحيط الهادئ.

وذكرت حكومة البلدية في بيان، أن الهجوم دبره ما لا يقل عن 6 أشخاص مسلحين، بدعم من زعيم منظمة إجرامية محلية.

وذكر مسؤولو الادعاء في ولاية واهاكا، أن التحقيقات جارية لمعرفة من أطلق شرارة العنف في القرية.

وأفادت حكومة البلدية بأن المهاجمين عذبوا عددا من الضحايا وأحرقوهم أحياء.

وقال مسؤول إنه لم يجر اعتقال أي شخص حتى الآن له صلة بهذا الحادث الإجرامي الشنيع.

ويقول مسؤولو ولاية واهاكا إن بلدية سان ماتيو ديل ماري تعاني من نزاعات على الأراضي منذ سنوات عديدة.