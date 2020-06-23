برلماني ليبي: المؤامرة التركية على ليبيا.. تستهدف سيناء المصرية

أكد عضو مجلس النواب الليبي، سعيد إمغيب، أن التدخل التركي في ليبيا يستهدف الوصول إلى سيناء المصرية.

واستشهد إمغيب بتصريحات قالها مقاتلون في صفوف الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا، بأن “حربهم لن تتوقف في ليبيا، وأنهم عازمون على الوصول إلى سيناء”.

وقال إمغيب: يجب أن نتوقف قليلاً، لنسأل بعض الاسئلة ونجيب، لنعرف خيوط المؤامرة التي تقودها تركيا. السؤال الأول: كيف وصل هذا الإرهابي إلى ليبيا ومن زوده بالسلاح ودعمه حتى وصل الى محاور شرق مصراتة؟ الاجابة بكل تأكيد: تركيا بموافقة أطراف دولية”.

وأضاف إمغيب: “السؤال الثاني من يقاتل الجيش المصري في سينا وفي الحدود الغربية مع ليبيا ومن يوفر لهم الدعم؟ الاجابة هم متطرفون إرهابيون ينتمون إلى نفس التوجه تدعمهم قطر وتركيا بالمال والسلاح تحت صمت دولي أيضاً. أما السؤال الثالث كيف يصل الدعم والسلاح إلى الإرهابيين في سيناء؟ الإجابة عن طريق الأنفاق مع غزة وطرق تهريب أخرى”.

واختتم حديثه بالقول: “السؤال الرابع كيف سمحت إسرائيل بوصول الأموال والأسلحة وكافة أنواع الدعم إلى غزة لتصل بعد ذلك إلى سيناء؟ الإجابة عن هذا السؤال منكم متابعي الكرام لتعرفوا من وراء كل ما يحدث الآن في ليبيا ومن المستهدف؟ بالمناسبة تركيا لها علاقات وتبادل تجاري كبير مع الكيان الصهيوني، هذا للعلم”.