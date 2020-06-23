الجامعة الإسلامية: 22 تخصصًا للدبلوم.. والتقديم مستمر حتى 2 ذي الحجة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس عن بدء التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدبلوم للعام الجامعي 1442هـ، عبر موقعها الإلكتروني، ويستمر حتى الـ 2 من شهر ذي الحجة المقبل.

وبينت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية أن التسجيل متاح في 22 تخصصاً ضمن برامج الدبلوم للعام الجامعي المقبل، وتشمل تخصصات الإرشاد الأسري، والمحاماة، والتحرير الصحفي، والتسويق، ،المعاملات المصرفية، وتقنية البرمجة، وشبكات سيسكو، وتقنية الشبكات، والمحاسبة، والأمن السيبراني، وإدارة مكاتب القيادات الإدارية، والأمن والسلامة، وإدارة أعمال الحج والعمرة، والحسبة، والعلاقات العامة، والفندقة والسياحة، والموارد البشرية، والتحرير والسكرتارية، ومساعدي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، والأنظمة، والبحث الاجتماعي، والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.