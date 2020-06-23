برعاية سعودية.. أول خط ملاحي مباشر بين مصر والإمارات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم، عن أول خط ملاحي مباشر يربط مينائي جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعين السخنة بجمهورية مصر العربية، ليكون رابع خط ملاحي جديد تطلقه خلال عام 2020.

وقالت الهيئة إن الربط الذي تم بالشراكة مع مجموعة “موانئ دبي العالمية”، بمثابة عهد جديد في صناعة النقل البحري في المنطقة، خصوصا وأنه يربط بين اثنين من أهم الموانئ في قارتي آسيا وإفريقيا.

وأضافت أن هذه الخطوة الرائدة تساهم في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وتعزز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطور عملياتها المختلفة، وتزيد فرص الاستثمار في قطاع الموانئ، تماشياً مع مرتكزات رؤية السعودية 2030.

وتابعت الهيئة بأن الخط الملاحي الجديد سيوفر رحلات منتظمة بشكل أسبوعي لنقل الحاويات بين ميناءي جبل علي والعين السخنة بواسطة ميناء جدة.