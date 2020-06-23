“العالمي للمجتمعات الإسلامية”: ندعم قرار السعودية بقصر الحج على الداخل

أعلن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة دعمه لقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً من مختلف الجنسيات الموجودين داخل السعودية.

وقال رئيس المجلس، الدكتور علي راشد النعيمي، إن قرار وزارة الحج والعمرة السعودية، يأتي في ظرف دقيق، للحفاظ على النفس البشرية، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية وقيام مصالح الدين والدنيا وعدم اختلال نظام الحياة، وبالتالي إقامة هذه الشعيرة امتثالاً للإجراءات الاحترازية والتوجيهات والإرشادات الرسمية وكذلك متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي، لحماية النفس من جائحة كورونا التي أصابت أكثر من 180 دولة حول العالم.

وأضاف النعيمي أن المملكة تؤكد دائمًا حرصها على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى بلدانهم.