أمانة الشرقية: تفتيش 422 صالون حلاقة بالدمام.. وإغلاق 11

أعلنت أمانة الشرقية تنفيذها 422 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في وسط الدمام، خلال اليومين الماضيين.

وقالت الأمانة إنه نتج عن الزيارات رصد 79 مخالفة، وإغلاق 11 صالون مخالف للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، بينما تمثلت المخالفات في عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني في مستوى النظافة العامة.

وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة.