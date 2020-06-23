“التنمية العقارية” يغلق أحد فروعه بسبب كورونا

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق فرع الصندوق بمنطقة عسير، وذلك بسبب وجود إصابة مؤكدة لأحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقال الصندوق، في بيان، إنه “بسبب وجود حالة مؤكدة لإصابة أحد موظفي فرع عسير (شفاه الله)؛ سيتم إغلاق الفرع حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة الموظفين والمراجعين .
تنويه:
بسبب وجود حالة مؤكدة لإصابة أحد موظفي فرع عسير شفاه الله، سيتم إغلاق الفرع حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة الموظفين والمراجعين. pic.twitter.com/g8myIWX1JU
— صندوق التنمية العقارية (@redfksa) June 23, 2020