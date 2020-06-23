مصر: فتح المقاهي والمطاعم والسينمات ودور العبادة.. ومنع التجول 4 ساعات

أعلنت مصر، اليوم (الثلاثاء)، عددا من القرارات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه تقرر إعادة فتح المطاعم والكافيهات والنوادي الرياضية بطاقة استيعابية 25% فقط، وعودة الأنشطة الرياضية داخل المراكز الشباب.

وأضاف “مدبولي”، أنه منع تناول الشيشة في جميع المقاهي والمطاعم مستمر، لحين إشعار آخر.

وحول مواعيد غلق المحال، أوضح مدبولي أنه سيتم غلق المحال في الـ9 مساء والمقاهي والكافيهات من الـ10 مساء.

وبين أنه ستتم إعادة فتح السينمات والمسارح بطاقة استيعابية 25% فقط، وتشغيل وسائل المواصلات العامة حتى الساعة ١٢ منتصف الليل وإعادة تشغيلها مرة أخرى من ٤ صباحاً.

وحول دور العبادة، قال مدبولي إنه تقرر فتح دور العبادة لكل الصلوات اليومية عدا الجمعة، واستمرار إغلاق جميع دور المناسبات، واستمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالقرارات أعلاه في يوم السبت 27 يونيو.