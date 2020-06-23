اللجنة البرلمانية البريطانية للحج والعمرة تؤيد قرار “تحجيم الأعداد”

أعلنت اللجنة البرلمانية البريطانية للحج والعمرة، اليوم (الثلاثاء)، تأييدها لقرار إقامة الحج بعدد محدود.

وكان وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، أكد أن الحج هذا العام لحجاج الداخل فقط ولا يوجد استثناءات، ولن يتجاوز عدد الحجاج 10 آلاف حاج.

وأضاف بنتن أن الوزارة لديها خطط تنفيذية “استثنائية” لحج هذا العام، وستضع برنامجا مخصصا لكل حاج، منذ وصوله وحتى فراغه من أداء المناسك، وأنه يجري التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم داخل المملكة.

وأكد بنتن الحرص على إجراءات التباعد وتجنب الحشود الكبيرة، وفق اجراءات وخطط تضعها وزارة الصحة، لتكون فريضة حج هذا العام آمنة وصحية.

وقال وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، إن جميع الحجاج والعاملين سيخضعون للفحص قبل وصولهم المشاعر المقدسة، بالإضافة لعزل منزلي لمدة 15 يوما بعد انتهاء المناسك.

وأكد الربيعة أن الحج هذا العام سيكون لمن دون 65 عاما، وأنه ستكون هناك متابعة يومية للحجاج، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي.

وأشار الربيعة إلى أن الوزارة جهزت مستشفى متكاملا لأي طارئ. مؤكدا أن الطاقم الطبي في المملكة لديه خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.