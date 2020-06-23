بتقنية حديثة متقدمة.. “ولادة مكة” ينقذ حياة سيدة وجنينها

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، في إنقاذ حياة مريضة في العقد الثالث من عمرها، تعاني من حمل مع مشيمة متقدمة ومخترقة لجدار الرحم والمثانة.

وذكر رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور محمود أبو العزم بأن العملية القيصرية أجريت بواسطة تقنية حديثة، نظرًا لخطورة الحالة حيث إنها تعاني من مشيمة متقدمة عميقة الانغراس في الرحم والمثانة، وأُجريت لها عمليتين قيصريتين في السابق.

ذكر المدير الطبي بالمستشفى الدكتور هلال المالكي، أن تقنية العملية تعتمد على ولادة الجنين بعملية قيصرية مع ترك المشيمة داخل الرحم والسيطرة علي النزيف كمحاولة للحفاظ علي الرحم لصغر عمر المريضة واستغرقت العملية حوالي ساعة وبدون الحاجة لنقل دم للمريض، كما أجريت لها قسطرة وسد الشرايين الرحمية لاختزال الدم الواصل للمشيمة.

علمًا بأن المريضة تماثلت للشفاء وتم إقرار خروجها من المستشفى مع جدولة مواعيد للمتابعة الدورية.

من جهه أخرى ثمن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن غيث المحمادي جهود الفريق الطبي على هذا الإنجاز الكبير لافتاً إلى أن المستشفى تستقبل حالات الولادات الحرجة وشديدة الخطورة، ويتم التعامل معها بأحدث الطرق العلمية في ظل ما توفره وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من دعم لجميع منشآتها الصحية.