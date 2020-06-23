“الإسكان”: الانتهاء من تطوير 3 مخططات في عسير توفر 2189 قطعة أرض سكنية

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان، ثلاثة مخططات في منطقة عسير (ياسمين ظهران الجنوب، العبير، جوهرة محايل) توفر 2189 قطعة أرض، بمساحة إجمالية 3,250,204 م2، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها من سفلته وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة في تطوير كافة المخططات بجميع مناطق المملكة.

ويوفر مخطط “جوهرة محايل” بمحافظة محايل عسير 1107 قطع سكنية وبمساحة تزيد على 1.7 مليون متر مربع، فيما يقع مخطط “العبير” في محافظة المجاردة ويوفر 611 قطعة أرض سكنية على مساحة 759 ألف متر مربع، أما مخطط “ياسمين ظهران الجنوب” فتزيد مساحته عن 766 ألف متر مربع، ويوفر 471 قطعة أرض سكنية.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططًا سكنيًا، بالإضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وبات بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًا، تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.